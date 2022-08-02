Китай направил истребители в Тайваньский пролив

Истребители Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая и ВВС США направились в сторону Тайваньского пролива. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Отмечается, что Китай отправил в Тайванский пролив истребители Су-35. Их точное количество неизвестно. При этом ВВС США направили к острову десятки своих истребителей F-15. Борта были подняты с баз в Японии. Стягивание в регион китайских и американских бортов происходит на фоне сообщения о вхождении в воздушное пространство Тайваня американского самолета, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Ранее с баз в Окинаве в сторону острову уже вылетали восемь истребителей и пять самолетов-заправщиков ВВС США. Они обеспечивали сопровождение судна с Пелоси. Также сообщалось о стягивании к порту Сямэня Китаем военной техники. А в Тайване ввели второй уровень боевой готовности.