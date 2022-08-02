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1 час назад

В Балтийске ко Дню ВМФ появились баннеры с нацистским линкором "Бисмарк"

Газета.Ru

В Балтийске Калининградской области ко Дню ВМФ появились баннеры с изображением депутата законодательного собрания от ЛДПР Евгения Мишина на фоне нацистского линкора «Бисмарк», сообщает URA.RU.

В Балтийске ко Дню ВМФ появились баннеры с нацистским линкором
Фото: ЛДПРЛДПР

По информации издания, горожане выразили протест и посоветовали депутату не выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Калининградской области. После этого Мишин удалил все посты из соцсетей и снял баннеры.

Ранее в 2017 году Мишин выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Калининградской области от ЛДПР.

Также в Тюмени на заборе повесили поздравительный плакат с Днем Военно-морского флота России с изображением авианосца США. По информации местных СМИ, в центре города на заборе разместили плакат с поздравлениями с Днем ВМФ, на котором «изображен был почему-то американский авианосец».

Армия,Евгений Мишин,ЛДПР,
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