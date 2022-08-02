В Балтийске ко Дню ВМФ появились баннеры с нацистским линкором

В Балтийске Калининградской области ко Дню ВМФ появились баннеры с изображением депутата законодательного собрания от ЛДПР Евгения Мишина на фоне нацистского линкора «Бисмарк», сообщает URA.RU.

Фото: ЛДПР ЛДПР

По информации издания, горожане выразили протест и посоветовали депутату не выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Калининградской области. После этого Мишин удалил все посты из соцсетей и снял баннеры.

Ранее в 2017 году Мишин выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Калининградской области от ЛДПР.