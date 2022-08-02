В Балтийске ко Дню ВМФ появились баннеры с нацистским линкором

В Балтийске Калининградской области ко Дню ВМФ появились баннеры с изображением депутата законодательного собрания от ЛДПР Евгения Мишина на фоне нацистского линкора «Бисмарк», сообщает URA.RU.
По информации издания, горожане выразили протест и посоветовали депутату не выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Калининградской области. После этого Мишин удалил все посты из соцсетей и снял баннеры.
Ранее в 2017 году Мишин выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Калининградской области от ЛДПР.
Также в Тюмени на заборе повесили поздравительный плакат с Днем Военно-морского флота России с изображением авианосца США. По информации местных СМИ, в центре города на заборе разместили плакат с поздравлениями с Днем ВМФ, на котором «изображен был почему-то американский авианосец».