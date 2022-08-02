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25 минут назад

В России оценили вероятность удара ВСУ дальнобойными ракетами по Крымскому мосту

Lenta.ru

Вокруг Крымского моста возведена глубокоэшелонированная оборона, которая способна отразить любое современное средство нападения. Так вероятность удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами большой дальности по мосту оценил российский военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с MK.RU.

Собеседник газеты пояснил, что защита моста через Керченский пролив состоит из активных и пассивных средств — в нее, в частности, входят зенитные комплексы С-400, станции радиоэлектронной борьбы, а также уголковые отражатели, имитирующие мост в стороне от него.

«Уничтожитель» Крымского моста поразил сразу две цели

В июле советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, как только появится первая техническая возможность.

1 августа Соединенные Штаты одобрили очередной пакет помощи Украине в размере 550 миллионов долларов в сфере обороны. Он будет включать в себя снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, США поставят Киеву боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров.

Армия,Видео,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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