В разведке Украины рассказали о консультациях с США перед ударами РСЗО HIMARS

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Telegraph, что Вооруженные силы страны перед тем, как нанести удар из реактивных систем залпового огня HIMARS, консультируются с США. Он также рассказал, что Киев проводит совместные операции вместе с Польшей.

Совместные операции с Польшей

По словам Вадима Скибицкого, сотрудничество Украины и Польши «находится на очень высоком уровне», страны проводят совместные операции.

«Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90 процентов военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами», — приводит слова Скибицкого Telegraph.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины добавил, что в сфере военной разведки «практически все, от информации до оборудования», предоставляют Соединенные Штаты и Великобритания.

При этом Скибицкий отказался рассказать, как именно содействует Лондон, но уточнил, что помощь представляет собой «ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени».

Консультации с США

Представитель главного управления разведки минобороны Украины также заявил в интервью, что перед применением РСЗО HIMARS Киев консультируется с США. При этом Соединенные Штаты могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».

По его словам, ВСУ при использовании HIMARS руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». Однако американские должностные лица не предоставляют непосредственную информацию для наведения, так как не хотят считаться участником конфликта.

Скибицкий отметил, что есть уровень консультаций между сотрудниками разведок США и Украины перед запуском ракет, который позволяет Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если он будет недоволен намеченной целью.

При этом Скибицкий не стал уточнять, используют ли ВСУ британские и американские спутники при обстрелах, но отметил, что у военных «очень хорошие снимки».

«У нас очень хорошее сотрудничество с нашими партнерами в Великобритании в этой области. У нас очень хорошие связи со всеми родственными спецслужбами», — сказал он.

Поставки РСЗО HIMARS на Украину

В статье также говорится, что Великобритания помогает Украине «охотиться на российских шпионов», которые «присматриваются к западной военной помощи», поставленной Киеву. Согласно информации издания, «уничтожение военной помощи, поступающей в Украину с Запада, является целью номер один для российских агентов».

Власти США поставляют Украине РСЗО HIMARS с 1 июня, когда эти установки были включены в пакет военной помощи на сумму $700 млн. в Пентагоне затем пообещали передавать ВСУ необходимые данные для ударов и РСЗО.

20 июля стало известно, что Соединенные Штаты вместе с союзниками намерены передать Киеву более 20 реактивных систем залпового огня, 12 из них уже поставлены. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американцы обучили 200 украинцев применению HIMARS, и намерены подготовить еще большее количество военнослужащих ВСУ.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин уточнил, что снаряды для РСЗО HIMARS, поставляемых Украине, могут поражать цели на расстоянии 80 километров. По его мнению, это «достаточно хорошая дальность».

Он добавил, что дальнейшие поставки вооружений будут зависеть от потребностей ВСУ и того, как они будут вести боевые действия.

В тот же день, 20 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА «Новости» и RT, что географические задачи военной спецоперации изменились, больше они не ограничиваются территориями Донецкой и Луганской народных республик. А если западные страны продолжат поставлять Киеву дальнобойное оружие, то географические задачи отодвинутся еще дальше.

27 июля полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан сообщил изданию The Drive, что, если Соединенные Штаты поставят Киеву дополнительные РСЗО HIMARS, запасы ракет к ним могут закончиться на Украине уже через четыре месяца.

По его словам, Киеву стоит беспокоиться не о количестве техники, запрашивая еще 100 установок, а о количестве снарядов к ней.