СМИ: китайские авианосцы вышли в море перед визитом Пелоси

Два авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море в преддверии возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом со ссылкой на тайваньскую газету «Чжунго шибао» пишет ТАСС.

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По данным источников издания, китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья.

При этом пока не ясно, направятся ли они к Тайваньскому проливу или примут участие в масштабных военных учениях, которые в настоящее время проводит Китай.

Однако то, что авианосцы вышли в море, уже свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США, отмечается в статье.

Отношения между Китаем и Соединенными Штатами резко обострились на фоне возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей парламента США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров своей территорией, пригрозил Вашингтону «серьезными последствиями».