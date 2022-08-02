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16 минут назад

СМИ: китайские авианосцы вышли в море перед визитом Пелоси

Алиса Селезнёва

Два авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море в преддверии возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом со ссылкой на тайваньскую газету «Чжунго шибао» пишет ТАСС.

СМИ: китайские авианосцы вышли в море перед визитом Пелоси
Фото: ReutersReuters

По данным источников издания, китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья.

Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

При этом пока не ясно, направятся ли они к Тайваньскому проливу или примут участие в масштабных военных учениях, которые в настоящее время проводит Китай.

Однако то, что авианосцы вышли в море, уже свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США, отмечается в статье.

Отношения между Китаем и Соединенными Штатами резко обострились на фоне возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей парламента США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров своей территорией, пригрозил Вашингтону «серьезными последствиями».

США начали перемещать к Тайваню авианосцы и самолеты. А Китай объявил о начале масштабных военных учений. 1 августа Белый дом заявил, что спикер палаты представителей имеет полное право посетить Тайвань, но Нэнси Пелоси пока не подтвердила свой визит туда. В свою очередь власти Тайваня сообщили, что получили запрос о приеме американского политика в Тайбэе 2 августа.

Армия,Конгресс США,
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