В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
32 минуты назад

Минюст России объяснил отличие между «фейками» и «дискредитацией» армии

Lenta.ru

Министерство юстиции России подготовило два пособия, в которых разъясняется отличие мнений и утверждений о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Минюст объяснил отличие между «фейками» и «дискредитацией» армии
Фото: ТАССТАСС

Данные документы призваны объяснить российским судьям и следователям, как правильно анализировать высказывания о действиях Вооруженных сил России, а также как проводить судебную экспертизу по новым статьям Кодекса об административных нарушениях и Уголовного Кодекса. В частности уточняется, что «утверждение о факте» относится к статье о «распространении заведомо ложной информации», в то время как негативное «мнение» о действиях армии — к статье о «дискредитации».

Против депутата возбудили дело о фейках о российской армии

При этом первая методичка предназначена для экспертизы о «публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной (недостоверной) информации». Авторы документа отмечают, основной задачей экспертизы является «установление способа подачи содержащейся в материале информации». Как добавил член президентского Совета по права человека, глава информационно-аналитического центра «Сова» (включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Александр Верховский, это означает, что эксперт должен решить, имеется ли в рассматриваемом сообщении утверждения о фактах и относятся ли они к составу статьи.

Во втором пособии разъясняется, что под «дискредитацией» следует понимать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета».

В начале марта Государственная Дума приняла закон, вводящий уголовную ответственность за распространение фейков о Вооруженных силах России. Максимальное наказание по нему составляет до 15 лет лишения свободы.

Армия,Общество,Александр Верховский,Минюст России,Коммерсант,Госдума,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители