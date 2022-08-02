Армия Китая приступила к учениям в Южно-Китайском море

Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как сообщило Управление морской безопасности КНР, учения продлятся до 6 августа.
"С 00:00 2 августа (19:00 понедельника мск) до 24:00 6 августа (19:00 мск) в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения", - говорится в заявлении ведомства.
Вход в указанный район, координаты которого указаны на сайте, запрещен, отмечается в документе.
В свою очередь Управление морской безопасности города Далянь (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) сообщило, что с 14:00 1 августа (09:00 мск) до 24:00 4 августа (19:00 мск) в северной части Бохайского залива будут проводиться учения с боевыми стрельбами, вход в указанный район запрещен.
Это не единственные учения, которые Китай проводит на море в эти дни. В пятницу на прошлой неделе Китай приступил к учениям в четырех районах Южно-Китайского моря в акваториях провинций Гуандун и Хайнань. В субботу были проведены учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, которую с Тайванем разделяет пролив.
Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, и Китай примет жесткие меры. Вашингтон полагает, что Пекин может в свете потенциальной поездки предпринять шаги, которые приведут к кризису, в том числе осуществить запуски ракет или провести военные учения.