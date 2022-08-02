Армия Китая приступила к учениям в Южно-Китайском море

Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как сообщило Управление морской безопасности КНР, учения продлятся до 6 августа.

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"С 00:00 2 августа (19:00 понедельника мск) до 24:00 6 августа (19:00 мск) в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения", - говорится в заявлении ведомства.

Вход в указанный район, координаты которого указаны на сайте, запрещен, отмечается в документе.

В свою очередь Управление морской безопасности города Далянь (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) сообщило, что с 14:00 1 августа (09:00 мск) до 24:00 4 августа (19:00 мск) в северной части Бохайского залива будут проводиться учения с боевыми стрельбами, вход в указанный район запрещен.

Это не единственные учения, которые Китай проводит на море в эти дни. В пятницу на прошлой неделе Китай приступил к учениям в четырех районах Южно-Китайского моря в акваториях провинций Гуандун и Хайнань. В субботу были проведены учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, которую с Тайванем разделяет пролив.