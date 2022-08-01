«Куда летит «Циркон» никто не знает. Даже тот, кто его запустил»

Президент Владимир Путин в День ВМФ России заявил о том, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» вскоре поступят на надводные корабли. Следующий этап – подводные лодки и наземные пусковые установки. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы этой гиперзвуковой ракеты и в том, почему ее появление на вооружении вызывает обеспокоенность Запада.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

«Президент Владимир Путин опять всех напугал, на этот раз поставками на вооружение гиперзвуковых ракет «Циркон». Путин сказал, что такие ракеты уже есть и они начали поступать на вооружение. Ужасно и обидно, что мы так отстали», – отметил американский экспертный портал Defence News.

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В свою очередь, британская газета The Mirror назвала возможное применение «Циркона» «леденящей душу угрозой».

Скорость этой ракеты составляет 9 Махов – это 2800 метров в секунду при дальности в 1000 километров. Современные западные системы ПРО на такой скорости ракеты сбивать не могут.

«Опасения Запада по поводу российских «Цирконов» вполне обоснованы, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. – Они знают их предположительные характеристики, возможные носители, американская разведка внимательно наблюдала за испытательными пусками, насколько могла это сделать, но выводы неутешительны – русскую ракету с ее запредельной скоростью перехватить невозможно. Для этого необходимо вооружение хотя бы с примерными характеристиками, а его ни у США, ни у других стран пока нет».

Эксперт подчеркнул, что особенность противокорабельных «Цирконов», как и гиперзвукового «Кинжала» воздушного базирования, заключается не только в скорости, но и в возможности энергичного маневрирования на финальном этапе траектории при сохранении скоростных характеристик.

«Куда летит эта ракета никто не знает. Даже тот, кто ее запустил. Она сама выбирает путь к цели. Их боевая часть, в отличии от баллистических ракет, невелика – 300-400 килограмм, но и этого достаточно, чтобы гарантированно поразить как авианосец, так и наземный защищенный объект», – добавил Дандыкин.

Известно, что первым носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет фрегат «Адмирал Горшков», на котором проводились испытательные пуски. При этом ракета может запускаться с пусковых установок УКСК – Универсальных корабельных стрельбовых комплексов 3С14, производства концерна «Моринформсистема-Агат», которые устанавливаются на все последние корабли ВМФ России. С таких производятся пуски противокорабельных ракет П-800 «Оникс» и «Калибр». «Цирконы», таким образом, могут использоваться даже малыми ракетными кораблями из акваторий Балтийского и Черного морей, откуда позволяет дальность в тысячу километров достигать целей, как на море, так и на суше.

Помимо надводных кораблей «Циркон» поставят на атомные подлодки проекта 835М «Ясень-М». С такой лодки – «Северодвинск» – в октябре 2021 года были произведены пуски «Цирконами» в Баренцевом море.

«Кроме того, «Цирконы» «заточены» и под береговые ракетные комплексы. По аналогии со сверхзвуковой противокорабельной ракетой П-800 «Оникс», известной в экспортном исполнении как «Яхонт». Она используется на надводных и подводных кораблях, а еще входит в комплекс береговой системы «Бастион». Такими же возможностями по дальности располагает и «Циркон», только он многократно быстрее», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Сергей Белоусов.

Россия получила колоссальное преимущество в оборонной сфере за счет новых военных разработок, которым еще нет аналогов в мире, добавил Белоусов.