В США предложили передать HIMARS в Грузию для защиты от России

Грузии стоит передать американские ракетные системы залпового огня HIMARS, уверен член Палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Адам Кинзингер. По его словам, соответствующие вооружения необходимы грузинской стороне якобы из-за угрозы нападения России.

Фото: Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson

«Грузинский легион» защищает Украину <…>. HIMARS Грузии!» — написал политик в Twitter.

С точки зрения Кинзингера, Россия якобы занимает часть территории Грузии и может начать вести на ней какие-то действия по завершению украинского конфликта. При этом о какой именно территории идет речь, он так и не пояснил.