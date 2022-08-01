В США предложили передать HIMARS в Грузию для защиты от России

Грузии стоит передать американские ракетные системы залпового огня HIMARS, уверен член Палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Адам Кинзингер. По его словам, соответствующие вооружения необходимы грузинской стороне якобы из-за угрозы нападения России.
«Грузинский легион» защищает Украину <…>. HIMARS Грузии!» — написал политик в Twitter.
С точки зрения Кинзингера, Россия якобы занимает часть территории Грузии и может начать вести на ней какие-то действия по завершению украинского конфликта. При этом о какой именно территории идет речь, он так и не пояснил.
Грузия с момента эскалации украинского кризиса не стала полностью поддерживать санкции против России под предлогом защиты национальных интересов своей страны, чем вызвала критику со стороны Киева и ряда западных государств. Этот шаг мало повлиял на российско-грузинские отношения, которые находятся не в лучшем состоянии после конфликта 2008 года, спровоцированного нападением грузинских сил на Южную Осетию.