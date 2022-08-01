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15 минут назад

Сдавшийся в плен «Волына» высказался о гибели «азовцев» в Еленовке

Елена Прошина

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына» заявил, что обитатели СИЗО в Еленовке во время обстрела слышали стоны умирающих. Как сообщает военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале, сдавшийся в плен националист заявил, что происшествие повлияло на психику военнопленных и будет пугать тех, кто захочет сдаться в плен российским войскам.

Сергей Волынский подчеркнул, что достоверной информации о списке погибших нет. Он отметил, что объяснений произошедшему пока никто не может найти, а в бараке «все в трауре» — находящиеся в СИЗО люди уже прошли через «ад» и ждали возвращения домой, однако этому не дано было свершиться из-за решения Киева.

Обломки HIMARS найдены на месте удара в СИЗО в Еленовке

Напомним, что в ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию СИЗО в Еленовке, в которой содержались сдавшиеся бойцы нацполка «Азов». Здание почти полностью сгорело, на месте обнаружили обломки снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее Россия пригласила экспертов ООН и Красного Креста для расследования удара по СИЗО. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия, все обстоятельства устанавливаются.

Армия,Войска,Видео,Андрей Руденко,Следственный комитет,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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