Сдавшийся в плен «Волына» высказался о гибели «азовцев» в Еленовке

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына» заявил, что обитатели СИЗО в Еленовке во время обстрела слышали стоны умирающих. Как сообщает военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале, сдавшийся в плен националист заявил, что происшествие повлияло на психику военнопленных и будет пугать тех, кто захочет сдаться в плен российским войскам.

Сергей Волынский подчеркнул, что достоверной информации о списке погибших нет. Он отметил, что объяснений произошедшему пока никто не может найти, а в бараке «все в трауре» — находящиеся в СИЗО люди уже прошли через «ад» и ждали возвращения домой, однако этому не дано было свершиться из-за решения Киева.

Напомним, что в ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию СИЗО в Еленовке, в которой содержались сдавшиеся бойцы нацполка «Азов». Здание почти полностью сгорело, на месте обнаружили обломки снаряда американской системы залпового огня HIMARS.