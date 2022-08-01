Путин вызвал панику в Британии заявлением о ракетах "Циркон"

Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию вызвали панику во всей Великобритании. Об этом заявил журналист Дуглас Пейшент в статье для газеты Mirror.

Фото: Reuters Reuters

В материале поясняется, что гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука. Ранее, Владимир Путин подписал указы об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота и Морской доктрины Российской Федерации.

Церемония состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом парада ВМФ.