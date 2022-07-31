Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ

Глава России Владимир Путин подписал документы, регулирующие деятельность Военно-морских силы РФ. Новая Морская доктрина и Корабельный устав опубликованы на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что церемония подписания прошла в Петропавловской крепости до начала военно-морского парада по случаю Дня ВМФ. Она состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Документы вступили в силу с момента подписания, сообщает РИА «Новости».

«В целях обеспечения реализации национальной морской политики РФ постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину РФ. Признать утратившей силу Морскую доктрину РФ, утвержденную президентом РФ 17 июня 2015 года № Пр-1210», - сообщается в указе.

Во время праздничных мероприятий Владимир Путин заявил, что РФ будет всеми силами и средствами обеспечивать защиту своих морских рубежей. Молниеносно ответит любому государству, которое посягнет на суверенитет и свободу страны, дополняет ТАСС.

Одним из важнейших приоритетов «остается обеспечение благополучия семей моряков», подчеркнул глава государства.

Путин пообещал также, что военные моряки в ближайшие месяцы получат гиперзвуковые комплексы «Циркон». Первые установки будут направлены на фрегат «Адмирал Горшков».