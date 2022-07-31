Президент России и верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин в воскресенье принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ. На борту катера глава государства обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, приветствует и поздравляет экипажи.

Всего в 2022 году в Главном военно-морском параде принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.