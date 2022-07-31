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1 час назад

Путин принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ

ТАСС

Президент России и верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин в воскресенье принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ. На борту катера глава государства обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, приветствует и поздравляет экипажи.

В США восхитились личными качествами Путина

Всего в 2022 году в Главном военно-морском параде принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

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