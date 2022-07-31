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36 минут назад

Россия привлекла ООН и Красный крест для расследования удара по Еленовке

Lenta.ruиещё 1

Москва официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста (МККК) для расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), где погибли пленные украинские военные. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

РФ привлекла ООН и Красный крест для расследования удара по Еленовке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркнули в ведомстве, специалистов из международных организаций привлекли «в интересах проведения объективного расследования» инцидента.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация готова направить экспертов для расследования удара по колонии в Еленовке. Он также отметил, что ООН поддерживает инициативы Международного комитета Красного креста.

29 июля Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 украинцев.

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