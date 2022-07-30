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41 минуту назад

США ввели в эксплуатацию новейший десантный транспортный корабль

Елена Прошина

Военно-морской флот США ввел в эксплуатацию новейший десантный транспортный корабль-док USS Fort Lauderdale («Форт-Лодердейл»). Церемония спуска состоялась в субботу, 30 июля, в одноименном городе во Флориде.

США ввели в эксплуатацию новейший десантный корабль
Фото: WikipediaWikipedia

Об этом сообщает сайт Пентагона. Это первый военно-морской корабль, названный в честь города Форт-Лодердейл.

«Корабль будет играть неотъемлемую роль в укреплении партнерских отношений Америки и защите безопасности нашей страны за рубежом», - сказал министр ВМС США Карлос Дель Торо.

«Форт-Лодердейл» — 12-й корабль класса «Сан-Антонио», предназначенный для поддержки транспортировки и доставки на берег 650 морских пехотинцев с помощью десантных средств или катеров на воздушной подушке.

Специальные ангары еще больше расширяет возможности корабля: он может обслуживать вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey.

Всего ВМС США имеют теперь 26 больших десантных кораблей.

Это 7 авианесущих универсальных десантных кораблей типа Wasp ("Уосп"), 12 десантно-вертолетных кораблей-доков типа San Antonio и 7 десантных транспортных доков типа Whidbey Island.

Новый десантный корабль будет дислоцирован на базе Норфолк в штате Вирджиния.

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