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58 минут назад

В Баку сообщили о втором за день обстреле позиций ВС Азербайджана на границе с Арменией

ТАССиещё 1

Минобороны Азербайджана сообщило в субботу об обстреле с территории Армении позиций Вооруженных сил республики в сопредельных Кельбаджарском и Лачинском районах.

В Баку сообщили о втором за день обстреле позиций ВС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"30 июля начиная с полудня подразделения Вооруженных сил Армении подвергали интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в Кельбаджарском и Лачинском районах на госгранице", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

По данным министерства, огонь был подавлен в результате принятых "адекватных ответных мер".

В субботу утром Минобороны сообщило об обстреле армянскими силами позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам в Кельбаджарском районе.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября 2021 года произошли интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего главы оборонных ведомств двух стран приняли меры по стабилизации обстановки на границе, ситуация нормализовалась. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы.

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