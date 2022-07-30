В Баку сообщили о втором за день обстреле позиций ВС

"30 июля начиная с полудня подразделения Вооруженных сил Армении подвергали интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в Кельбаджарском и Лачинском районах на госгранице", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября 2021 года произошли интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего главы оборонных ведомств двух стран приняли меры по стабилизации обстановки на границе, ситуация нормализовалась. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы.