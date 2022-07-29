Китай закрыл Тайваньский пролив

Китай объявил о проведении в субботу 30 июля ограниченных по масштабу учений у острова Пингтан в провинции Фуцзянь. Об этом сообщает индийский телеканал Times Now.

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Отмечается, что учения состоятся в преддверии поездки на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Они пройдут на расстоянии около 120 км от побережья острова.

Авторы статьи подчеркнули, что объявление о начале военных учений с боевой стрельбой было опубликовано в государственных СМИ. По их мнению, это важный знак на фоне ситуации с визитом Пелоси.

«[Военнослужащие НОАК] будут стрелять боевыми снарядами [...] с 8:00 до 21:00 [с 3.00 до 16:00 мск], и любой вход [в воды Тайваньского пролива] будет запрещен», - цитирует телеканал слова китайского правительства.

Журналисты напомнили, что Тайвань является постоянным источником напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира и растущими геополитическими соперниками.