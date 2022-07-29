В сети опубликовано видео применения ВС России корректируемой мины «Смельчак» в ходе спецоперации на Украине, пишет «Российская газета».

Отмечается, что снаряд 3Ф5 калибра 240-мм был выпущен по позициям ВСУ из тяжелого миномета 2С4 «Тюльпан». На кадрах видно, как до попадания в цель мина в полете оставляет два облака черного дыма. Это моменты срабатывания миниатюрных пороховых зарядов — газовых рулей, размещенных в соплах. Благодаря им и происходит коррекция по лазерному целеуказанию корректировщика.

Сообщается, что подобные снаряды появились в российской армии в начале 1980 годов. Они были созданы по советской технологии RCIC, которая предусматривает коррекцию на конечном участке баллистической траектории — за 20-600 м до цели. «Смельчак» может применяться и для уничтожения укрепленных сооружений противника, и по движущимся целям.

«Дальность стрельбы достигает 9 километров. При этом точность приближена к высокоточным ракетам и управляемым артиллерийским снарядам. За эти свойства ряд специалистов прозвали боеприпас умной миной. По приблизительным расчетам, всего несколько минут стрельбы «Смельчаком» по эффективности может заменить 15-20-минутную артиллерийскую подготовку традиционными снарядами», — пишет «Российская газета».