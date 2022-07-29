В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
41 минуту назад

ВС России применяют на Украине «умные» мины

Газета.Ru

В сети опубликовано видео применения ВС России корректируемой мины «Смельчак» в ходе спецоперации на Украине, пишет «Российская газета».

Отмечается, что снаряд 3Ф5 калибра 240-мм был выпущен по позициям ВСУ из тяжелого миномета 2С4 «Тюльпан». На кадрах видно, как до попадания в цель мина в полете оставляет два облака черного дыма. Это моменты срабатывания миниатюрных пороховых зарядов — газовых рулей, размещенных в соплах. Благодаря им и происходит коррекция по лазерному целеуказанию корректировщика.

Ветеран «Альфы» объяснил использование ВСУ запрещенных мин «Лепесток»

Сообщается, что подобные снаряды появились в российской армии в начале 1980 годов. Они были созданы по советской технологии RCIC, которая предусматривает коррекцию на конечном участке баллистической траектории — за 20-600 м до цели. «Смельчак» может применяться и для уничтожения укрепленных сооружений противника, и по движущимся целям.

«Дальность стрельбы достигает 9 километров. При этом точность приближена к высокоточным ракетам и управляемым артиллерийским снарядам. За эти свойства ряд специалистов прозвали боеприпас умной миной. По приблизительным расчетам, всего несколько минут стрельбы «Смельчаком» по эффективности может заменить 15-20-минутную артиллерийскую подготовку традиционными снарядами», — пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что инженерные части российской армии применяют против танков ВСУ новейшие мины ПТКМ-1Р, которые могут поражать бронетехнику в наиболее уязвимую в плане защиты верхнюю полусферу.

Армия,Видео,Верховный суд,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители