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1 час назад

Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по тюрьме с пленными бойцами «Азова»

Елена Прошина

Минобороны РФ отреагировало на удар ВСУ по тюрьме в Еленовке, в результате которого погибло по меньшей мере 40 человек. В ведомстве назвали атаку «вопиющей провокацией».

Раскрыты подробности удара ВСУ по тюрьме с пленными «азовцами»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов» нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, в результате атаки погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Также ранения разной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.

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В ведомстве отметили, что эту вопиющую провокацию ВСУ совершили с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен, так как сейчас, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны, большое количество украинских солдат добровольно складывают оружие.

Напомним, удар по изолятору в Еленовке в Волновахском районе Донецкой народной республики произошел в ночь на 29 июля. В результате атаки был разрушен ангар, где содержались украинские военнопленные. 40 человек погибло.

Армия,В мире,Минобороны России,
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