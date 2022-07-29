Раскрыты подробности удара ВСУ по тюрьме с пленными «азовцами»

Минобороны РФ отреагировало на удар ВСУ по тюрьме в Еленовке, в результате которого погибло по меньшей мере 40 человек. В ведомстве назвали атаку «вопиющей провокацией».

«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов» нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, в результате атаки погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Также ранения разной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.

В ведомстве отметили, что эту вопиющую провокацию ВСУ совершили с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен, так как сейчас, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны, большое количество украинских солдат добровольно складывают оружие.