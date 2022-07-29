Названо число погибших в результате удара ВСУ по тюрьме в Еленовке

В результате удара ВСУ по тюрьме в населенном пункте Еленовка, расположенном в Волновахском районе ДНР, 40 человек погибли, еще 130 ранены. Об этом сообщает ТАСС.

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Ночной удар пришелся по Еленовской исправительной колонии №120. В результате атаки также повреждено здание.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о том, что в результате ночного обстрела со стороны ВФУ повреждена Еленовская исправительная колония №120», - сообщили в представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как уточняется, удар пришелся по бараку с пленными националистами из запрещенной в РФ организации «Азов».

«Военно-политическое руководство Украины, видимо, решило избавиться от ненужного балласта», — заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.