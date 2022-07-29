В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
30 минут назад

Ударная группа авианосца "Рональд Рейган" вошла в Южно-Китайское море

Газета.Ruиещё 1

Ударная группа американского атомного авианосца «Рональд Рейган», вооруженного 90 самолетами и вертолетами, вошла в Южно-Китайское море в рамках операции 7-го флота по прикрытию визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Stars and Stripes.

Авианосец США «Рональд Рейган» вошел в Южно-Китайское море
Фото: ReutersReuters

Перед этим авианосец посетил Сингапур. Начальник службы по связям с общественностью 7-го флота Хейли Симс отметил, что «Рейган» проводит «обычные запланированные операции в рамках своего обычного патрулирования в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Однако 26 июля стало известно, что США рассматривают возможность развертывания авианосной группы вблизи острова Тайвань во время поездки туда Пелоси.

Перед этим Китай объявил, что «серьезно готовится» к возможному визиту Пелоси на Тайвань. Спикер китайского МИДа Чжао Лицзянь напомнил, что китайская сторона «неоднократно заявляла американской стороне о нашей серьезной озабоченности по поводу возможного визита спикера Пелоси на Тайвань и о нашем решительном неприятии этого визита».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина заявила, что американский лидер не считает себя вправе отговаривать спикера палаты представителей от поездки на китайский остров.

«Президент сам был сенатором <...>, он понимает этот процесс: члену конгресса не говорят, куда он может ездить, а куда не может. Он считает, что это должна решать спикер», — сказала Жан-Пьер.

Китайская народная республика считает Тайвань территорией Большого Китая, хотя формально не контролирует остров и его правительство.

Ранее сообщалось, что Китай примет участие в «Армейских международных играх — 2022», которые пройдут на нескольких российских полигонах и в 12 государствах-участниках с 13 по 27 августа 2022 года. В состав китайской делегации войдут военнослужащие, танки и другая военная техника.

Армия,Рональд Рейган,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Администрация США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители