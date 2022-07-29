Авианосец США «Рональд Рейган» вошел в Южно-Китайское море

Ударная группа американского атомного авианосца «Рональд Рейган», вооруженного 90 самолетами и вертолетами, вошла в Южно-Китайское море в рамках операции 7-го флота по прикрытию визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Stars and Stripes.

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Перед этим авианосец посетил Сингапур. Начальник службы по связям с общественностью 7-го флота Хейли Симс отметил, что «Рейган» проводит «обычные запланированные операции в рамках своего обычного патрулирования в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Однако 26 июля стало известно, что США рассматривают возможность развертывания авианосной группы вблизи острова Тайвань во время поездки туда Пелоси.

Перед этим Китай объявил, что «серьезно готовится» к возможному визиту Пелоси на Тайвань. Спикер китайского МИДа Чжао Лицзянь напомнил, что китайская сторона «неоднократно заявляла американской стороне о нашей серьезной озабоченности по поводу возможного визита спикера Пелоси на Тайвань и о нашем решительном неприятии этого визита».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина заявила, что американский лидер не считает себя вправе отговаривать спикера палаты представителей от поездки на китайский остров.

«Президент сам был сенатором <...>, он понимает этот процесс: члену конгресса не говорят, куда он может ездить, а куда не может. Он считает, что это должна решать спикер», — сказала Жан-Пьер.

Китайская народная республика считает Тайвань территорией Большого Китая, хотя формально не контролирует остров и его правительство.