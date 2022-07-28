Ветеран «Альфы» объяснил использование ВСУ запрещенных мин «Лепесток»

Ветеран «Альфы» Гончаров о минах «Лепесток»: нацисты ВСУ хотят, чтобы жители Донбасса теряли конечности
Украинские военные используют запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» для нанесения максимального урона жителям ДНР, заявил NEWS.ru почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Собеседник подчеркнул, что взрывом ПФМ-1 человеку может оторвать конечность. По его словам, главная задача ВСУ — сделать занятую ВС РФ территорию непригодной для жизни в ближайшем будущем.
Для нацистов задача номер один — территорию, занятую нашими (российскими. — NEWS.ru) войсками, сделать непригодной для жизни в ближайшем будущем в плане зданий и нанести как можно больше вреда самому населению, которое не подчиняется приказам Зеленского. Что еще можно сказать про этих уродов — применяют мины-ловушки из-за зашкаливающей выше крыши злости. Для них нет ничего святого, — отметил Гончаров.
Накануне в штабе обороны ДНР сообщили, что украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещённые противопехотные мины «Лепесток».
Власти Украины в 2005 году ратифицировали Оттавскую конвенцию, запрещающую применять, накапливать и производить противопехотные мины. Удары по Донецку доказывают, что Украина нарушает взятые на себя международные обязательства. Примерная масса «Лепестка» — 80 граммов, из которых 37 граммов — взрывчатое вещество, длина — 11,9 см., ширина — 6,4 см., толщина — 2 см.
Ранее стало известно, что 26 июля психиатрическая больница в Куйбышевском районе Донецка подверглась атаке со стороны ВСУ, сообщил глава города Алексей Кулемзин. В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (ССЦК) сообщили о ранении мужчины 1963 года рождения.