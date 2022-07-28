Ветеран «Альфы» объяснил использование ВСУ запрещенных мин «Лепесток»

Для нацистов задача номер один — территорию, занятую нашими (российскими. — NEWS.ru) войсками, сделать непригодной для жизни в ближайшем будущем в плане зданий и нанести как можно больше вреда самому населению, которое не подчиняется приказам Зеленского. Что еще можно сказать про этих уродов — применяют мины-ловушки из-за зашкаливающей выше крыши злости. Для них нет ничего святого, — отметил Гончаров.