Экс-депутат Верховной рады Илья Кива назвал дату наступления ВСУ на Херсонскую область. По его словам, это случится 10 августа. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

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По его словам, режим Зеленского готовит повторную попытку наступления на Херсонском направлении

«Предварительная дата начала операции намечена на 10.08. Военкоматы по всей стране активно собирают «молодняк» который собираются отправить на убой. Это последняя попытка изменить положение и удержаться в президентском кресле», - написал Кива.

Он также подчеркнул, что потеря Донбасса и юга Украины для Зеленского означает «крах и потерю власти».