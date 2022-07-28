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22 минуты назад

Экс-депутат Рады Кива назвал дату наступления ВСУ на Херсонскую область

Елена Прошина

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива назвал дату наступления ВСУ на Херсонскую область. По его словам, это случится 10 августа. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Кива назвал дату наступления ВСУ на Херсонскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, режим Зеленского готовит повторную попытку наступления на Херсонском направлении

«Предварительная дата начала операции намечена на 10.08. Военкоматы по всей стране активно собирают «молодняк» который собираются отправить на убой. Это последняя попытка изменить положение и удержаться в президентском кресле», - написал Кива.

Он также подчеркнул, что потеря Донбасса и юга Украины для Зеленского означает «крах и потерю власти».

Стало известно о планах Зеленского возглавить наступление на Херсон

Ранее американский аналитик Марк Эпископос назвал лукавством заявления Киева о контрнаступлении на Херсон. По его словам, реальная обстановка на юге Украины выглядит совсем не так, как ее описывают украинские власти. Единственным достижением ВСУ можно считать обстрелы Херсонской области.

Армия,В мире,Илья Кива,Верховная Рада,
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