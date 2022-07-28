Черноморский флот (ЧФ) РФ в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском море и взял контроль над северо-западной частью Черного моря. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил командующий флотом Игорь Осипов.
По его словам, корабли и авиация ударами высокоточного оружия уничтожают критически важные объекты врага, а также поддерживают наступательные действия сухопутных войск.
Осипов добавил, что сейчас воины ЧФ с мужеством и героизмом выполняют боевые задачи, поставленные в рамках спецоперации на Украине. По его словам, личный состав вносит ощутимый вклад в укрепление безопасности РФ.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, целью которой он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».
Ранее стало известно, что судоремонтники Севастополя выполнили почетную задачу, поставленную командованием Черноморского флота. Они изготовили буквы «Андрей Палий» для катера П-415 Крымской военно-морской базы, увековечив память капитана первого ранга, замкомандующего ЧФ Андрея Палия, который погиб в ходе спецоперации на Украине.