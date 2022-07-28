Украина воюет с Россией за интересы транснациональных корпораций США, которые приобрели в стране самые плодородные земли. Об этом заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

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По его словам, на самом деле именно американские корпорации, владеющие землями на Украине, посылают людей на смерть.

«Украинская армия сегодня воюет за земли американских транснациональных огромных корпораций, скупивших наиболее плодородные южные земли на Украине», — подчеркнул Шеремет.

Депутат также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пролоббировал продажу земли в стране. По его словам, граждане Украины «не говорят об этом» и не представляют, что фактически проживают на территории, принадлежащей корпорациям США. Он призвал граждан Украины «прозреть» и отбросить свою «наивность».