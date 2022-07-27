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53 минуты назад

Правительство Германии одобрило продажу 100 гаубиц Украине Panzerhaubitze 2000

Газета.Ru

Правительство Германии 13 июля выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann на поставку Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму евро 1,7 млрд. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в кабмине.

Берлин согласился продать Украине 100 гаубиц
Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look PressPhilipp Schulze/dpa/Global Look Press

Сообщается, что Украина запросила гаубицы еще в апреле. Когда они будут поставлены на Украину, неизвестно.

Отмечается, что на производство вооружения потребуется несколько лет. В материале также указано, что речь идет о долговременной поддержке Вооруженных сил Украины.

Немецкие гаубицы начали использовать на востоке Украины

Накануне в министерстве обороны ФРГ сообщали, что Германия поставила на Украину обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.

Ранее Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине три РСЗО типа Mars-II в конце июля или в августе 2022 года. До этого, в начале июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявлял, что ФРГ передаст Киеву «самую современную систему противовоздушной обороны, которой располагает Германия», имея в виду IRIS-T, а также современную радиолокационную станцию и РСЗО Mars-II.

Армия,Олаф Шольц,
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