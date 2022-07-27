Берлин согласился продать Украине 100 гаубиц

Правительство Германии 13 июля выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann на поставку Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму евро 1,7 млрд. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в кабмине.

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Сообщается, что Украина запросила гаубицы еще в апреле. Когда они будут поставлены на Украину, неизвестно.

Отмечается, что на производство вооружения потребуется несколько лет. В материале также указано, что речь идет о долговременной поддержке Вооруженных сил Украины.

Накануне в министерстве обороны ФРГ сообщали, что Германия поставила на Украину обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.