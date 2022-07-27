Берлин согласился продать Украине 100 гаубиц

Правительство Германии 13 июля выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann на поставку Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму евро 1,7 млрд. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в кабмине.
Сообщается, что Украина запросила гаубицы еще в апреле. Когда они будут поставлены на Украину, неизвестно.
Отмечается, что на производство вооружения потребуется несколько лет. В материале также указано, что речь идет о долговременной поддержке Вооруженных сил Украины.
Накануне в министерстве обороны ФРГ сообщали, что Германия поставила на Украину обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.
Ранее Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине три РСЗО типа Mars-II в конце июля или в августе 2022 года. До этого, в начале июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявлял, что ФРГ передаст Киеву «самую современную систему противовоздушной обороны, которой располагает Германия», имея в виду IRIS-T, а также современную радиолокационную станцию и РСЗО Mars-II.