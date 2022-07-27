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22 минуты назад

В России из легендарного «кукурузника» сделают беспилотник

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Директор московского филиала компании «Навигатор» Дмитрий Малов рассказал, что легендарный Ан-2, называемый «кукурузником», решено сделать беспилотным самолётом. Несмотря на то, что Ан-2 уже считается устаревшей моделью, всё равно продолжает пользоваться большой популярностью.

Легендарный "кукурузник" Ан-2 сделают беспилотником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Малова, для реализации проекта уже разработан ВПНП — вычислитель пилотажно-навигационных параметров, который будет подавать на индикаторы информацию о том, куда и где самолёт летит. Также система будет отвечать за другие функции. При этом на «кукурузниках» до сих пор не установлены даже системы автоматического управления.

«Блок выдаёт на индикаторы пилотажно-навигационные параметры, показывая, куда и где мы летим, обеспечивает выдачу команд на отклонение лопастей и закрылок, то есть по сути является системой автоматического управления в помощь лётчику. В комплексной системе управления беспилотной версией Ан-2 разнородные блоки ВПНП дублируют друг друга. Работы продлятся примерно два года», — рассказал Малов.

Армия,Дмитрий Малов,
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