Легендарный "кукурузник" Ан-2 сделают беспилотником

По словам Малова, для реализации проекта уже разработан ВПНП — вычислитель пилотажно-навигационных параметров, который будет подавать на индикаторы информацию о том, куда и где самолёт летит. Также система будет отвечать за другие функции. При этом на «кукурузниках» до сих пор не установлены даже системы автоматического управления.