ВКС РФ применили на Украине новый авиационный разведкомплекс

Военные России в рамках специальной операции на Украине начали применять новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС», - заявил собеседник агентства.
Уточняется, что такие возможности российскому самолету обеспечивают новейшие подвесные универсальные контейнеры разведки. На бомбардировщиках используются контейнеры трех типов — оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Разведывательный комплекс позволяет передавать наземным силам и огневым средствам информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи практически в режиме реального времени.
Универсальные контейнеры производства НИИ «Кулон», входящим в холдинг «Росэлектроника», в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», которая предполагает расширение боевых возможностей Су-34.
Фронтовой бомбардировщик предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты «воздух-воздух» различных типов, управляемые ракеты «воздух-поверхность», авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.