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1 час назад

Германия передала Украине РСЗО Mars 2

Lenta.ruиещё 9

Германия передала Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars 2. Об этом сообщила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, ее слова приводит Тagesschau.

Германия передала Украине РСЗО Mars 2
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Globallookpress.comSebastian Gollnow / dpa / Globallookpress.com

Количество переданных Украине РСЗО Mars 2 не уточняется. Известно также, что Киеву поставили три самоходные гаубицы.

25 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что республика получила от Германии три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Гепард» и боеприпасы к ним. По словам Резникова, Киев ожидает поставку еще 12 ЗРК.

В июне стало известно, что Германия вместе с США и Великобританией передадут Киеву три РСЗО Mars 2. По словам министра обороны Германии, к РСЗО также поставят несколько сотен ракет и проведут обучение персонала.

Армия,В мире,Кристина Ламбрехт,Алексей Резников,
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