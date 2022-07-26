«И, как говорят, на Банковой, где сидит команда Офиса президента Украины, сейчас вовсю обсуждают различные варианты, что делать Зеленскому, чтобы нацепить лавровый венок победителя на свою голову. Все больше доминирует мнение, что Зеленский должен сам и лично возглавить наступление украинской армии на Херсон, чтобы в полной мере воспользоваться „плодами победы“. Зеленский и его подельники не приемлют публично тот непреложный факт, что ничем, кроме новых массовых жертв, это наступление для ВСУ не закончится», — написал Гришин.