Корабли НАТО прибыли в Эстонию

В Старую гавань Таллина и порт Мууга прибыли корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО. Об этом сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Сил обороны Эстонии, передает «Интерфакс».

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Замкомандующего военно-морскими силами страны Йохан-Элиас Сельямаа отметил, что данный визит является вторым в 2022 году и свидетельствует «о присутствии НАТО в регионе». По его мнению, прибытие кораблей в порты Эстонии «способствует расширению сотрудничества», а также дает «гостям возможность ознакомиться с условиями и особенностями местной акватории».

Отмечается, что корабли прибыли в Старую гавань Таллина и порт Мууга 25 июля. Владельцами суден являются Нидерланды, Португалия и Великобритания. В Эстонии корабли пополнят свои запасы и приготовятся к выполнению дальнейших задач. Кроме того сообщается, что командир группы и капитаны суден провели 25 июля встречу с эстонскими замкомандующего Силами обороны Вейко-Велло Пальмом и вице-канцлером Минобороны по вопросам планирования гособороны Тийной Уудеберг.