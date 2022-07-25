В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
10 минут назад

Зеленский сменил командующего силами спецопераций

Вечерняя Москва

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВС Украины. Соответствующий указ украинского лидера был подписан им в понедельник, 25 июля, передает ТАСС.

Зеленский сменил командующего силами спецопераций
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

— Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, — говорится в документе.

Уточняется, что теперь эту должность будет занимать Виктор Хоренко, передает РИА Новости.

17 июля Зеленский сообщил, что уволил генерального прокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова из-за многочисленных фактов государственной измены сотрудников их ведомств.

Он уточнил, что в стране начато 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявили обвинение.

Также украинский лидер сменил руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти регионах страны.

Армия,В мире,Григорий Галаган,Владимир Зеленский,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители