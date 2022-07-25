Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВС Украины. Соответствующий указ украинского лидера был подписан им в понедельник, 25 июля, передает ТАСС.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

— Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, — говорится в документе.

Уточняется, что теперь эту должность будет занимать Виктор Хоренко, передает РИА Новости.

17 июля Зеленский сообщил, что уволил генерального прокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова из-за многочисленных фактов государственной измены сотрудников их ведомств.

Он уточнил, что в стране начато 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявили обвинение.