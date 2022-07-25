Словакия пообещала передать Украине 11 самолетов МиГ-29

«Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако Словакии понадобится план с союзниками для восполнения технических возможностей», — сообщила Хейнс.