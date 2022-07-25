Киев получит новую партию дронов на миллионы долларов

Украина подписала контракт о закупке новой партии военных беспилотников для нужд армии стоимостью 7,1 миллиона долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Министерства цифровой трансформации республики Михаил Федоров.

Фото: Getty Images Getty Images

По его словам, Киев получит более сотни летательных аппаратов из разных стран, включая дроны-разведчики, мультикоптеры и беспилотники-камикадзе.

«Мы приобрели их в том числе благодаря очень большому вкладу от предпринимателя в сфере космических технологий МаксМаксима Полякова, который хорошо понимает важность технологического превосходства на фронте», — объяснил Федоров.

Он также призвал граждан страны «готовить маркеры», чтобы оставить на устройствах свое «послание оккупантам».

«Уже скоро на фронте появятся супердроны. И это благодаря вашим пожертвованиям», — написал министр.