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1 час назад

Брат замминистра инфраструктуры Украины Найема подорвался на украинской мине

Газета.Ruиещё 3

Брат заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема — Маси Найем — рассказал, что, скорее всего, подорвался на украинской мине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна».

Брат замминистра инфраструктуры Украины Найема подорвался на украинской мине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно представленной информации, Маси Найем — украинский адвокат. После начала спецоперации России он вступил в ряды украинских войск и в начале июня был тяжело ранен.

По словам Найема, он с другими военнослужащими Вооруженных сил Украины наехал на мину.

«Точно не российская, потому что на тот момент россияне туда не заходили. Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили? Это все расследуется и со временем будет понятно», — рассказал Найем.

Он также добавил, что «коммуникация в армии нуждается в улучшении».

«Все, что касается минных заграждений, минных карт – это очень серьезные вопросы… Когда мы отходим и определенные проблемы происходят с нашими — это плохо, и я считаю, что война — это конкуренция ошибок: кто больше совершит ошибок — тот скорее проиграет», — заключил он.

Армия,Мустафа Найем,
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