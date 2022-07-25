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20 минут назад

Союзные силы в ЛНР пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону Харькова

Газета.Ru

Народная милиция Луганской Народной Республики совестно с российскими военными пресекла попытку украинских боевиков из группировки «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным «Апостол».

«Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны», — сказал командир.

В ДНР сообщили о проведении зачистки Углегорской ТЭС

Он добавил, что артиллерия и тяжелая техника нанесла подразделению максимальное огневое поражение, поэтому «Кракен» был вынужден отказаться от своего плана.

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