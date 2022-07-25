В ДНР сообщили о зачистке Углегорской ТЭС

Силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС. Об этом в понедельник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО "Град", артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80 миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.