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5 минут назад

В ДНР сообщили о проведении зачистки Углегорской ТЭС

ТАССиещё 2

Силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС. Об этом в понедельник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

В ДНР сообщили о зачистке Углегорской ТЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО "Град", артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80 миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.

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