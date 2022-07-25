В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
29 минут назад

Индия разместит вторую партию С-400 на севере страны

Газета.Ruиещё 2

Индия разместит вторую партию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Times of India.

Индия разместит вторую партию С-400 на границе с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издание комплексы устанавливаются на севере страны на границе с Китаем. Они будут готовы к использованию в ближайшие 2-3 месяца.

Способность Индии обнаруживать и уничтожать вражеские истребители, стратегические бомбардировщики, ракеты и дроны на большой дальности возрастет, когда новая партия ЗРК С-400 будет развернута вдоль северных границ, говорится в тексе материала.

С-400 доставляется кораблями и самолетами. Первая партия прибыла в декабре прошлого года и была размещена на северо-востоке страны.

Ранее в Турции заявили, что вопрос о закупке второй партии С-400 у РФ стоит на повестке. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что республика по-прежнему рассматривает возможность закупки у России второго полка зенитных ракетных систем С-400. Он отметил, что Турция рассчитывала на приобретение российских С-400 независимо от того, что по этому поводу думают США.

Комплекс С-400 «Триумф» был разработан в России и никогда не поставлялся на Украину. После того, как Министерство обороны России объявило о подавлении украинской ПВО, НАТО и некоторые страны ЕС стали искать, чем компенсировать уничтоженные российской авиацией ЗРК С-300.

Армия,Исмаил Демир,Минобороны России,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители