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1 час назад

На территории Украины погиб гражданин Колумбии

Lenta.ru

На территории Украины в ходе проводимой Россией специальной военной операции погиб гражданин Колумбии Камило Маркес. Об этом сообщает Telegram-канал проекта WarGonzo со ссылкой на иностранные СМИ.

На территории Украины погиб гражданин Колумбии
Фото: Serhii Nuzhnenko / ReutersSerhii Nuzhnenko / Reuters

Отмечается, что Маркес «воевал на стороне ВСУ» и погиб в ходе столкновения с российской армией. Другие подробности гибели пока не уточняются.

Ранее издание Politico объявило о гибели четырех иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне Украины. Об этом СМИ рассказал командир отряда иностранцев сил специальных операций территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Мирошниченко.

В июне сообщалось, что бойцы спецподразделения «Ахмат» захватили миномет китайского производства.

Армия,В мире,Руслан Мирошниченко,
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