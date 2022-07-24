Пентагон протестирует в войсках электромобили Canoo

Пентагон протестирует электромобили Canoo для использования в войсках. Об этом сообщает CarBuzz. Отмечается, что машины будут использоваться "в оперативной и гарнизонной среде".

При этом авторы публикации отмечают необычный вид машин и шутят, что можно не отправлять войска в бой, потому что от одного вида машины враг "умрет со смеху".

Отмечается, что стоимость одного электрокара Canoo для войск составила $67,4 тыс. Такие же машины закупило НАСА в качестве транспортных средств для доставки астронавтов на стартовую площадку для лунных миссий.