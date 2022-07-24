В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
2 часа назад

Пентагон протестирует в войсках электромобили Canoo

Газета.Ru

Пентагон протестирует электромобили Canoo для использования в войсках. Об этом сообщает CarBuzz. Отмечается, что машины будут использоваться "в оперативной и гарнизонной среде".

Пентагон протестирует в войсках электромобили Canoo
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом авторы публикации отмечают необычный вид машин и шутят, что можно не отправлять войска в бой, потому что от одного вида машины враг "умрет со смеху".

Отмечается, что стоимость одного электрокара Canoo для войск составила $67,4 тыс. Такие же машины закупило НАСА в качестве транспортных средств для доставки астронавтов на стартовую площадку для лунных миссий.

Ранее сообщалось, что к 2035 году военно-морские силы США перейдут на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, что позволит сократить загрязнение воздуха на 65% в течение следующих трех десятилетий. Ожидается. что к 2050 году военно-морской флот сократит выбросы на 65%, к 2030 году будет получать всю свою энергию из источников, не загрязняющих окружающую среду, а к 2035 году закупит автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Армия,NASA,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители