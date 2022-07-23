США неожиданно отреагировали на новость об испытании ракеты "Сармат"

Американский аналитик Марк Шнайдер заявил, что администрация США "довольно неожиданно" отреагировала на новости о российской баллистической ракете "Сармат". Об этом он написал в издании National Interest.
По словам Шнайдера, "Сармат" является самым опасным оружием из всех боевых систем, представленных Россией в последние годы.
"Готов ли Запад к российской тяжелой МБР "Сармат"?" — задается вопросом автор американского издания.
В администрации США заявили, что РФ заранее уведомила об испытаниях своей новой МБР, и они не стали неожиданностью для Белого дома. Они добавили, что не видят в тестировании Россией этого оружия угрозы для Америки и ее союзников.
Ранее сообщалось, что предприятия государственной корпорации "Роскосмос" уже начали серийное производство ракет "Сармат", заявил бывший генеральный директор Дмитрий Рогозин. По словам Рогозина, первый полк уже приступит к боевому дежурству до конца текущего года на территории Красноярского края. Также Рогозин подчеркнул, что госкорпорация ведет подготовку ко второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата". "Сармат" представляет собой российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения.