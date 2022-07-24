Канада подтвердила гибель на Украине предполагаемого наемника

Дипведомство Канады подтвердило гибель на Украине своего гражданина, участвовавшего, как предполагается, в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства.
"Министерство осведомлено о смерти гражданина Канады на Украине, находится в контакте с семьей и предоставляет консульское содействие", - сказал он.
Других деталей представитель дипведомства давать не стал.
Согласно опубликованной в субботу статье газеты Politico, двое американцев, канадец и гражданин Швеции, являвшиеся наемниками, были уничтожены на этой неделе. В материале приводятся слова "командира иностранных бойцов" Руслана Мирошниченко. Он пояснил, что речь идет о гражданах США Люке Люцишине и Брайане Янге, Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Селандере Патриньяни из Швеции.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.