В офисе Зеленского заявили о новых поставках оружия из США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским американские конгрессмены объявили о планах передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS (Multiple Launch Rocket System - ракетная система залпового огня).
"После встречи с президентом, командой офиса и правительства, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним", - написал Ермак в воскресенье в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ключевым вопросом на данный момент является поставка боеприпасов для западных РСЗО.
В субботу группа американских конгрессменов от обеих партий распространила заявление по итогам встречи с Зеленским и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. При этом когда именно состоялась поездка, в документе не уточняется. В заявлении говорится, что законодатели будут добиваться выделения Вашингтоном дополнительной помощи для Киева. В поездке в Киев приняли участие Майкл Куигли (демократ от Иллинойса), Майкл Уолтц (республиканец от штата Флорида), Элисса Слоткин (демократка от штата Мичиган), Мики Шерилл (демократка от штата Нью-Джерси) и Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).