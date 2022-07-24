В офисе Зеленского заявили о новых поставках оружия из США

"После встречи с президентом, командой офиса и правительства, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним", - написал Ермак в воскресенье в своем Telegram -канале.

В субботу группа американских конгрессменов от обеих партий распространила заявление по итогам встречи с Зеленским и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. При этом когда именно состоялась поездка, в документе не уточняется. В заявлении говорится, что законодатели будут добиваться выделения Вашингтоном дополнительной помощи для Киева. В поездке в Киев приняли участие Майкл Куигли (демократ от Иллинойса), Майкл Уолтц (республиканец от штата Флорида), Элисса Слоткин (демократка от штата Мичиган), Мики Шерилл (демократка от штата Нью-Джерси) и Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).