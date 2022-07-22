Украинский генерал заявил о мобилизации пенсионеров для подготовки наступления

Украинские власти решили объявить мобилизацию пенсионеров, поскольку Киев ищет «мощные резервы» для наступления. Так этот шаг объяснил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире YouTube-канала «Да, это так».

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По его словам, Киев готовит наступление. При этом, как заявил генерал, если призвать резервистов, это добавит Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько десятков тысяч человек. Таким образом, после мобилизации появится возможность бросить силы на Херсон.

«Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы. Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом», — сказал Маломуж.