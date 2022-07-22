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26 минут назад

Украинский генерал заявил о мобилизации пенсионеров для подготовки наступления

Lenta.ruиещё 3

Украинские власти решили объявить мобилизацию пенсионеров, поскольку Киев ищет «мощные резервы» для наступления. Так этот шаг объяснил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире YouTube-канала «Да, это так».

Украинский генерал заявил о мобилизации пенсионеров для подготовки наступления
Фото: 

По его словам, Киев готовит наступление. При этом, как заявил генерал, если призвать резервистов, это добавит Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько десятков тысяч человек. Таким образом, после мобилизации появится возможность бросить силы на Херсон.

«Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы. Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом», — сказал Маломуж.

Ранее газета The New York Times сообщила, что ВСУ несут потери и отступают перед натиском российских военных, однако Украина все еще хочет показать, что может победить. При этом в США отмечают, что поддержка Запада ослабевает на фоне растущего скептицизма относительно способности Киева победить.

Армия,Николай Маломуж,
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