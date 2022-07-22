Россию назвали главной военной угрозой для США

Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия — главная военная угроза для Соединенных Штатов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на журнал Air Force Magazine.

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«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», — указал он.

Ванхерк выразил уверенность, что в настоящее время именно Россия представляет собой наибольшую угрозу для США в связи с наличием крылатых ракет, бомбардировщиков и подводных лодок, в то время как Китай — долгосрочную экзистенциальную угрозу. При этом генерал считает, что и Китай, и Россия равны в космическом и кибернетическом пространстве, поэтому нужно относиться к ним с опаской.

Ванхерк также отметил важность инвестирования ресурсов Пентагона в улучшение американского потенциала в Арктике. По его мнению, Вашингтон совершит ошибку, если не примет соответствующее решение. Кроме того, он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием.