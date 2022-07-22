В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
26 минут назад

Россию назвали главной военной угрозой для США

Елена Прошина

Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия — главная военная угроза для Соединенных Штатов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на журнал Air Force Magazine.

Россию назвали главной военной угрозой для США
Фото: ТАССТАСС

«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», — указал он.

Ванхерк выразил уверенность, что в настоящее время именно Россия представляет собой наибольшую угрозу для США в связи с наличием крылатых ракет, бомбардировщиков и подводных лодок, в то время как Китай — долгосрочную экзистенциальную угрозу. При этом генерал считает, что и Китай, и Россия равны в космическом и кибернетическом пространстве, поэтому нужно относиться к ним с опаской.

Вероятность войны между США и Китаем оценили

Ванхерк также отметил важность инвестирования ресурсов Пентагона в улучшение американского потенциала в Арктике. По его мнению, Вашингтон совершит ошибку, если не примет соответствующее решение. Кроме того, он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием.

Ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал о предполагаемых последствиях вооруженного конфликта США с Китаем и Россией. Он считает, что подобное событие обернется катастрофическими разрушениями.

Армия,Джон Хайтен,Объединенный комитет начальников штабов армии США,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители