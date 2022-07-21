Глава МИ-6 анонсировал контрнаступление ВСУ

«В ближайшие недели русским будет всё труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства. Так или иначе, им придётся взять паузу, а это даст украинцам нанести ответный удар», — сказал глава Службы внешней разведки Великобритании на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.