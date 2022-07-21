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43 минуты назад

Глава МИ-6 анонсировал контрнаступление ВСУ

Говорит Москваиещё 1

По словам Ричарда Мура, такая возможность у украинской армии появится через несколько недель.

Глава МИ-6 анонсировал контрнаступление ВСУ
Фото: Carlos Barria/ReutersCarlos Barria/Reuters

«В ближайшие недели русским будет всё труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства. Так или иначе, им придётся взять паузу, а это даст украинцам нанести ответный удар», — сказал глава Службы внешней разведки Великобритании на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Мур подчеркнул, что Украина способна одержать победу, продемонстрировав способность наносить контрудары.

Армия,В мире,Ричард Мур,
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