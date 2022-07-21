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1 час назад

Фотографии русской императорской армии в цвете

Александр Котлеткин

В конце XVII и первые годы XVIII столетия началась коренная реорганизация вооруженных сил России, проводившаяся Петром I. Именно он заложил основы русской императорской армии, которая на протяжении двух веков считалась одной из лучших в Европе и в мире. Молодой царь создал полки нового строя, флот, ввел рекрутскую повинность, а также собственноручно написал воинский устав. Благодаря реформам Петра, России удалось одержать победу над Шведами в ходе Северной войны.

1/24 Крейсер “Варяг” в Филадельфии перед уходом в Россию, начало 1901 года
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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2/24 Полковник Павел Павлович Гудим-Левкович на своей лошади Джульетте в зарослях гаоляна в Маньчжурии во время русско-японской войны, 1904-1905 годы
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
3/24 Кавалерийские учения, 1912 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
4/24 Экипировка военнослужащего русской императорской армии во время Первой мировой войны
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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5/24 Группа разведчиков на лошадях 1914-1917 годы
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
6/24 Русская батарея переправляется через галицийскую речку, 1914 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
7/24 Руссий офицер с возлюбленной
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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8/24 Встреча частей русской императорской армии во Львове. Сентябрь, 1914 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
9/24 Лучший русский ас–истребитель в Первой мировой войне Александр Казаков, Польша, 1915 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
10/24 Солдатское хозяйство, 1915 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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11/24 Солдаты русской армии с винтовками Арисака, Первая мировая война
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
12/24 Стирка белья, 1915 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
13/24 Артиллеристы на позиции у д. Рыконты, Виленской губернии, 1915 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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14/24 Прибытие императора Николая II в расположение 1-й армии генерала А.И. Литвинова, 30 января 1916 года, район Двинска
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
15/24 Офицер разговаривает по телефону у линии фронта, 1915 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
16/24 Смотр войск в Могилеве, 1916 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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17/24 Русский офицер в перерыве между боями поит кошку и ёжика молоком, 1916 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
18/24 Намаз военнослужащих русской императорской армии, Первая мировая война
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
19/24 Молебен перед боем, Австрийский фронт, 1914-1916 годы
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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20/24 Гвардейский гусар. Разведчик кавалерии
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
21/24 Похороны погибшего солдата, Первая мировая война
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
22/24 Обучение пулемётчиков 442-го Кашинского полка, 1916 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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23/24 Солдаты росской императорской армии во время чаепития, 1917 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
24/24 Первый Петроградский женский батальон, конно-разведочная команда, 1917 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)

В XVIII веке русская армия оставалась под сильным влиянием петровских реформ. Выдающиеся победы в Семилетней войне 1756-1763 годов показали превосходство русского оружия над противником. А российские полководцы той эпохи Петр Румянцев и Александр Суворов продолжили дело Петра I и внесли существенный вклад в развитие системы обучения и воспитания войск. К концу XVIII века императорская армия была вооружена самым совершенным по тем временам оружием и насчитывала полмиллиона человек личного состава.

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Во время Отечественной войны 1812 года русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова смогла устоять под натиском одного из самых лучших полководцев в истории – Наполеона Бонапарта.

После поражения России в Крымской войне 1853-1856 годов начался новый этап армейских реформ. В 1874 году был утвержден закон о всеобщей воинской повинности: призыву подлежали все мужчины, достигшие 21 года. К осени 1876 года достиг 752 тысяч человек. Перемены позволили одержать решительную победу в русско-турецкая война 1877–1878 годов.

В XX веке, накануне русско-японской войны 1904-1905 годов численность вооруженных сил России превышала один миллион человек. Война с Японией сразу складывалась для императорской армии неудачно. Ход боевых действий вскрыл недостатки боевой подготовки русской армии в условиях ведения современной войны, сказывалась острая нехватка нового вооружения.

Перед Первой мировой войной была разработана новая программа модернизации русской императорской армии. В 1906—1907 годах уволено и заменено 50—80 % лиц командного состава, от командиров полков до командующих войсками округов. Более важную роль стал играть образовательный ценз: в списке генералов русской армии в 1912 году было свыше 55 % окончивших одну из военных академий. В войсках появились новые артиллерийские орудия, пулемет «Максим», ускорено проведение мобилизации.

К началу Первой мировой войны русская армия насчитывала 1 млн 423 тыс. человек , по мобилизации развёрнута до 5 млн 338 тысяч человек. На вооружении имелось 6848 лёгких и 240 тяжёлых орудий, 4157 пулемётов, 4 519 700 винтовок, 263 самолёта.

После Февральской революции 1917 года система управления и снабжения армии была нарушена, боевой дух военнослужащих резко снизился, нарастала усталость от войны, русская армия стала малоуправляемой. В армии были отменены императорские вензеля на погонах и знамёнах, шефство царственных особ над воинскими частями, титулование офицеров и генералов. Кроме того, пришедшее к власти Временное правительство, сместило с постов или уволило в отставку до 60 % высшего командного состава русской армии. Начался процесс разложения русской армии.

После Октябрьской революции 1917 года большевики окончательно упразднили все армейские чины, ордена и «наружные отличия», а также ввели принцип выборности командиров солдатскими комитетами. Вскоре части бывшей русской регулярной армии были расформированы, а на их месте была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

Какой была и как выглядели солдаты императорской русской армии, в работах художника-колоризатора Ольги Шириной (Klimbim) – в галерее «Рамблера».

Армия,Фото,Петр Румянцев,Александр Суворов,Михаил Кутузов,
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