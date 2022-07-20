Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Украинские ударные беспилотные летательные аппараты атаковали Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.

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"Сегодня Киев совершили атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА", - рассказал источник в администрации Энергодара.

По информации агентства, атаки на АЭС продолжаются. Ранее на остановке в Энергодаре Запорожской области было найдено самодельное взрывное устройство. От данной остановки на регулярной основе ездили работники Запорожской АЭС.