В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
41 минуту назад

Администрация Энергодара: украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Газета.Ruиещё 2

Украинские ударные беспилотные летательные аппараты атаковали Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня Киев совершили атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА", - рассказал источник в администрации Энергодара.

По информации агентства, атаки на АЭС продолжаются. Ранее на остановке в Энергодаре Запорожской области было найдено самодельное взрывное устройство. От данной остановки на регулярной основе ездили работники Запорожской АЭС.

Раскрыты подробности атаки на Запорожскую АЭС

Ранее Министерство обороны России обвинило страны Запада в организации провокации с обстрелами у Запорожской атомной электростанции (АЭС). В ведомстве заявили, что украинская сторона нанесла удар двумя 120-мм минами по зданиям вблизи АЭС, используя беспилотные летательные аппараты. Украинская сторона нанесла удар двумя 120-мм минами по зданиям вблизи АЭС, используя беспилотные летательные аппараты.

Армия,Минобороны России,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители