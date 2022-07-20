Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Украинские ударные беспилотные летательные аппараты атаковали Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.
"Сегодня Киев совершили атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА", - рассказал источник в администрации Энергодара.
По информации агентства, атаки на АЭС продолжаются. Ранее на остановке в Энергодаре Запорожской области было найдено самодельное взрывное устройство. От данной остановки на регулярной основе ездили работники Запорожской АЭС.
Ранее Министерство обороны России обвинило страны Запада в организации провокации с обстрелами у Запорожской атомной электростанции (АЭС). В ведомстве заявили, что украинская сторона нанесла удар двумя 120-мм минами по зданиям вблизи АЭС, используя беспилотные летательные аппараты. Украинская сторона нанесла удар двумя 120-мм минами по зданиям вблизи АЭС, используя беспилотные летательные аппараты.