В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
38 минут назад

В Херсоне задержали украинского агента

Lenta.ruиещё 1

Российские силовики в Херсоне задержали агента украинских спецслужб, который за деньги передавал координаты блокпостов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В Херсоне задержали украинского агента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным силовиков, Владислав Руденко 2002 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля. Молодой человек за деньги собирал данные о блокпостах российских войск.

4 июля его задержали во время комендантского часа и доставили в отдел полиции. В телефоне Руденко была найдена компометирующая переписка, после чего он начал давать признательные показания. По словам парня, в начале апреля он передал информацию о местонахождении пяти блокпостов и получил за это 2 тысячи гривен (более 3,7 тысяч рублей). За еще один блокпост украинские спецслужбы заплатили ему 400 гривен (около 750 рублей).

Кроме того, Руденко рассказал, что ему перечислили деньги на покупку пистолета для самообороны и предлагали уехать в Польшу через Крым в случае опасности. Оружие молодой человек покупать не стал, а деньги прогулял.

На допросе он заявил, что раскаивается в своих действиях.

Ранее завербованного украинскими спецслужбами мужчину задержали в Ростовской области. Мужчина должен был следить за передвижениями российской военной техники и собирать о ней сведения для передачи иностранной разведке.

Армия,Владислав Руденко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители