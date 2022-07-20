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12 минут назад

Российские силовики назвали цену откупа от призыва в ВСУ

Мария Иванова

Неназванные сотрудники силовых структур РФ рассказали РИА Новости, что откупиться от службы в украинской армии можно за суммы от ста долларов до пяти тысяч долларов и выше (от 5,6 тысячи до более чем 282 тысяч рублей).

Названа цена «белого билета» в ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседников агентства, если призывника остановит на улице патруль, взятка составит сто долларов. Для оформления документов в военкомате потребуется как минимум пять тысяч долларов.

Собеседники РИА Новости сослались на свои источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и заявили, что за последний месяц на Украине резко выросло количество призывников - в основном из сельской местности.

«Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва», - заявил один из собеседников агентства.

Он утверждает, что из каждой области Украины с населением от двух миллионов человек уже призвано около 20-30 тысяч человек.

Политолог прокомментировал решение Киева мобилизовать проживающих за рубежом украинцев

Ранее о многочисленных потерях украинской армии заявил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, в мае ВСУ теряли по сто человек в день, а еще 300 - 400 человек получали ранения.

Армия,В мире,Алексей Резников,
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